Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый глава МО Бельгии подарил предшественнице статуэтку «Писающего мальчика»

Глава МО Бельгии Франкен и Дедондер обменялись колкостями при передаче дел
close
Depositphotos

Новый глава минобороны Бельгии Тео Франкен при передаче поста подарил предшественнице на посту Людивин Дедондер статуэтку «Писающего мальчика». Об этом сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого Дедондер распространила в сети фотографию нового главы МО, где видно, как он «справлял нужду в общественном месте после бурной вечеринки». В соцсетях она подписала публикацию словами: «Ваш новый министр обороны».

Действия экс-главы стали ответом на инцидент, который произошел несколько лет назад, когда Дедондер была назначена на пост и стала первой женщиной – министром обороны в истории страны. Тогда Франкен прокомментировал ее фотографию в соцсетях, сказав, что занимаемая должность не позволяет ей обнимать собаку «в тревожные для Европы времена». Помимо этого, мужчина высмеивал «слишком молодежный» стиль в одежде министра Дендондер и ее ролики в TikTok.

До этого сообщалось, что коалиция из партий в Бельгии договорилась о программе нового кабинета министров, что дает возможность сформировать полноценное правительство после почти восьми месяцев консультаций. Также сообщалось, что будущее правительство страны намерено продолжить оказывать помощь Украине и сохранить санкции против России.

Ранее стала известна причина технического сбоя в авиасообщении Бельгии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами