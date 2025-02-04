Новый глава МО Бельгии подарил предшественнице статуэтку «Писающего мальчика»

Новый глава минобороны Бельгии Тео Франкен при передаче поста подарил предшественнице на посту Людивин Дедондер статуэтку «Писающего мальчика». Об этом сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого Дедондер распространила в сети фотографию нового главы МО, где видно, как он «справлял нужду в общественном месте после бурной вечеринки». В соцсетях она подписала публикацию словами: «Ваш новый министр обороны».

Действия экс-главы стали ответом на инцидент, который произошел несколько лет назад, когда Дедондер была назначена на пост и стала первой женщиной – министром обороны в истории страны. Тогда Франкен прокомментировал ее фотографию в соцсетях, сказав, что занимаемая должность не позволяет ей обнимать собаку «в тревожные для Европы времена». Помимо этого, мужчина высмеивал «слишком молодежный» стиль в одежде министра Дендондер и ее ролики в TikTok.

До этого сообщалось, что коалиция из партий в Бельгии договорилась о программе нового кабинета министров, что дает возможность сформировать полноценное правительство после почти восьми месяцев консультаций. Также сообщалось, что будущее правительство страны намерено продолжить оказывать помощь Украине и сохранить санкции против России.

Ранее стала известна причина технического сбоя в авиасообщении Бельгии.