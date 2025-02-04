Если Россия остановится на достигнутых рубежах и не будет настаивать на реализации всех целей СВО, то в ближайшие годы начнется кровавая и жестокая война. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, ВС РФ сражаются с «фашистами», поэтому необходимо достигнуть всех целей спецоперации. Речь идет о денацификации и демилитаризации республики, уточнил депутат. Парламентарий также напомнил о событиях в Курской области.

«Если мы не достигнем, оставим все как есть, заморозим конфликт, остановимся на достигнутых рубежах, то мы через год, через полтора будем вести еще новую войну, более кровавую и более жестокую», — сказал Соболев.

Накануне первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что страна, действительно готовая к мирным переговорам, не будет вести себя как Украина. Он указал, что своими действиями Киев провоцирует ВС РФ на более мощное наступление.

Ранее Орбан назвал условие, при котором Украина станет «Афганистаном Евросоюза».