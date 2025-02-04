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Степашин назвал ошибкой присоединение Западной Украины к СССР

Степашин назвал ошибкой Сталина присоединение Западной Украины к СССР
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РИА Новости

Иосиф Сталин накануне Великой Отечественной войны допустил одну из главных ошибок, присоединив к СССР территории Западной Украины. Такое мнение высказал бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин, пишет ТАСС.

«Я как военный человек хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины», — сказал он.

Мало того, что страна не успела поставить защитные сооружения на Западной Украине, так еще и многие жители этого региона после прихода немецких войск стали воевать на стороне врага, добавил Степашин.

По мнению Степашина, именно эта ошибка привела к распространению нацистской идеологии с Западной Украины на остальную ее часть.

15 января стало известно, что городские власти Львова на западе Украины приняли решение об эксгумации и перезахоронении останков советских воинов, в том числе героя-разведчика Николая Кузнецова. По данным издания «Захид», исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенести с мемориального комплекса Холм Славы на Голосовское кладбище более 200 могил.

Ранее на Украине сторонники Бандеры провели факельное шествие.

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