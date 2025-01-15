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В Кремле заявили о важности отдавать приоритет живым при обмене пленными

Песков: в вопросе обмена военнопленными важно отдавать приоритет живым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал одобрение эксгумации останков советских солдат в украинском Львове, в том числе героя-разведчика Николая Кузнецова.

Представитель Кремля отметил, что не может ответить на вопрос о возможности обмена останков Кузнецова на украинских военнопленных.

«Мне неизвестно, были ли какие-то конкретные предложения или разговоры на этот счет. Очень важно отдавать приоритет живым. Все те, кто осуществляют контакты, делают все возможное, чтобы наши ребята вернулись домой», — сказал Песков журналистам.

Комментируя ситуацию с эксгумацией в целом, пресс-секретарь заявил, что происходящее является «реальностью Украины», где «эксгумируют останки героев войны и всячески прославляют нацистов и их прислужников».

15 января стало известно, что городские власти Львова приняли решение об эксгумации и перезахоронении останков советских воинов, в том числе героя-разведчика Николая Кузнецова. По данным издания «Захид», исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенести с мемориального комплекса Холм Славы на Голосовское кладбище более 200 могил.

В июле 2023 года во Львове злоумышленники попытались украсть останки Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова.

Ранее во Львове осквернили воинское захоронение.

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