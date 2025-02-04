Бывший глава МВД Сирии сдался новым властям

Бывший министр внутренних дел Сирии Мухаммед аш-Шаар сдался новым властям страны. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник.

«Бывший министр внутренних дел в правительстве прежнего режима Мухаммед аш-Шаар сдался сирийским властям», — сообщил источник.

Известно, что аш-Шаар занимал свой пост с 2011 по 2018 год. До перехода на эту должность он был начальником военной полиции.

В декабре оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее в Сирии задержали двоюродного брата Асада.