Эрдоган предоставил самолет делегации из Сирии для визита в Турцию

Yeni Safak: Эрдоган выделил самолет делегации из Сирии для визита в Турцию

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выделила самолет для визита главы переходного правительства Сирии Ахмеда аш-Шараа в страну. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел Асад Шайбани отправились с визитом в Турцию. Президент Турции выделил самолет», — говорится в сообщении.

Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент сирийского переходного правительства Ахмед аш-Шараа на переговорах в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии.

2 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что приоритетными задачами новых властей Сирии является восстановление энергетики и воздушного сообщения. Фидан выразил надежду на улучшение экономики страны после реализации задач. Он подчеркнул, что для Сирии важна отмена международных санкций, а также объединение всех действующих вооруженных группировок в национальную армию.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о будущем Сирии.