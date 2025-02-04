Политолог: команде Трампа нужен полный разгром USAID

Американский лидер Дональд Трамп взялся за перетряску Агентства США по международному развитию (USAID) ради стабилизации собственной власти. Это логово его противников и своеобразное государство в государстве. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Команде американского лидера нужен полный разгром руководителей USAID и их замена на лояльные кадры. Именно для обоснования правильности своих действий в глазах американского общества Белый дом и опубликовал отчеты о бессмысленных тратах агентства», — отметил Бордачев.

Он добавил, что переформатирование или ликвидация USAID на руку России, поскольку эта подрывная сеть будет ослаблена на постсоветском пространстве.

Агентство по международному развитию — высший федеральный орган государственного управления Соединенных Штатов в области оказания помощи за рубежом.

Накануне штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта по решению администрации президента США.

Позднее стало известно, что Трамп планирует объединить закрытое агентство USAID с Государственным департаментом и сократить численность сотрудников ведомства, при этом оно останется организацией по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее в ООН прокомментировали закрытие USAID.