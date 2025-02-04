На первую в истории 13-ю сессию Рады зарегистрировался минимум депутатов

Рекордно маленькое количество депутатов зарегистрировались на первую в истории13-ю сессию Верховной рады Украины. Об этом в своем Telegram-канале написала член парламента Ирина Геращенко.

Она отметила, что Рада впервые проводит 13-ю сессию в рамках одного созыва.

«Зарегистрировалось рекордно низкое число депутатов — 226», — говорится в заявлении.

Ситуацию также прокомментировал депутат украинского парламента Александр Федиенко. В своем Telegram-канале он сообщил, что до сих пор Рада не собиралась больше чем на 12 сессий в рамках одного созыва. В связи с этим законодатель предложил внести информацию о текущих событиях в книгу рекордов Украины.

Официально парламент Украины состоит из 450 депутатов, но после смены власти в 2014 году фактическое количество законодателей сократилось. В 2019 году в Раду были избраны 424 человека, при этом сейчас реальное участие в работе органа принимает 401 парламентарий.

В октябре 2023 года в стране должны были состояться очередные выборы в Раду, но власти отменили проведение голосования. Причиной послужило продление срока действия военного положения на Украине.

Ранее в Раде рекомендовали отстранить бывшего украинского лидера Петра Порошенко от заседаний.