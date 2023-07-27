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На Украине продлили военное положение, парламентских выборов не будет

Парламентские выборы на Украине 29 октября проводиться не будут

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Global Look Press

Выборы народных депутатов Верховной рады Украины, которые должны были состояться 29 октября текущего года, проводиться не будут.

Это связано с тем, что Верховная рада сегодня продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. За продление военного положения проголосовало 347 украинских депутатов из 361.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении мобилизации и военного положения.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если понадобятся его опыт и знания, чтобы сделать Украину европейской, он готов баллотироваться в президенты, но пока об этом говорить рано. Он добавил, что до окончания конфликта на Украине «большая глупость анонсировать свои планы президентские, мэрские».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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