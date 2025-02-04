На Западе порассуждали о «нападении» России на Латвию, Польшу или Германию

Возможное «нападение» России на страны НАТО не будет зависеть от исхода конфликта на Украине, поэтому Западу нужно занять «сдерживающую позицию», чтобы «остановить» Владимира Путина. Об этом в беседе с журналом Der Spiegel заявил директор Научного центра Белфер по международным делам при гарвардской школе Кеннеди, профессор и политолог Грэм Эллисон.

«Нападение Владимира Путина на Латвию, Польшу или Германию не будет существенно зависеть от того, как закончится война на Украине. Что остановит Путина, так это сдерживающая позиция других государств. Сдерживание — это результат возможностей, помноженных на авторитет», — утверждает Эллисон.

По его словам, НАТО необходимо наращивать свой военный потенциал, поскольку обещание расценивать «нападение» на одну из стран как атаку на все остальные резко снижает шансы соответствующих действий со стороны России.

Сам российский президент в ответ на подобные рассуждения заявлял, что те, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО — «тупые как стол».

Ранее на Западе назвали срок завершения конфликта на Украине.