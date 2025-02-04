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Американские госслужащие деморализованы после вступления Трампа в должность

Newsweek: некоторые госслужащие США деморализовали действия Трампа
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Patrick Semansky/AP

Сотрудники американских государственных ведомств деморализованы из-за действий президента Дональда Трампа, часть из них планирует игнорировать поручения новой администрации. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на госслужащих.

Несколько федеральных государственных служащих на условиях анонимности рассказали изданию, что живут в страхе, но будут игнорировать любые указания Белого дома, которые сочтут незаконными, и они полны решимости не жертвовать своей работой просто из-за давления сверху.

Они заявили, что их моральный дух упал с тех пор, как Трамп вступил в должность 20 января. Сразу же после этого он решил отменить удаленную работу и инициативы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

«Один из них (чиновников. — «Газета.Ru») описал атмосферу как «деморализующую и хаотичную», — пишет Newsweek.

Как отмечает издание, Трамп шел на президентские выборы, пообещав разрушить «глубинное государство», которое состоит из прогрессивно настроенных федеральных госслужащих, а теперь оно «вежливо» дает ему отпор.

Накануне газета NYT сообщила, что администрация США предупредила более 1100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые работают над проблемами изменения климата, о том, что они могут быть уволены в любой момент.

Ранее в ООН прокомментировали закрытие USAID.

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