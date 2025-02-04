В Совфеде оценили информацию о создании в РФ механизма конфискации зарубежных активов

Сенатор: законодатели поддержат проект о конфискации зарубежных активов в РФ

Российские законодатели совсем скоро поддержат проект о механизме конфискации зарубежных активов в России, как ответную меру, в случае внесения соответствующего документа в парламент. Об этом сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.

Сенатор отметил, что Россия создает эффективный инструмент ответа на потенциальное воровство своих активов.

Накануне РБК со ссылкой на источники сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» США и других государств в адрес Российской Федерации и Центрального банка.

4 февраля глава Европейского комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции послов стран ЕС в Брюсселе, призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.