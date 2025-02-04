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В российском посольстве объяснили причину застоя в экономике Латвии

В посольстве заявили, что застой в экономике Латвии связан с санкциями против РФ
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Global Look Press

Застой в экономике Латвии связан с санкциями против России, которые решила ввести Рига. Об этом РИА Новости заявил временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.

«Застой в латвийской экономике стал следствием в том числе и проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с нашей страной», — заявил Касаткин.

Он уточнил, что ВВП Латвии в в 2024 году вырос на 0,1%, а потребительские цены выросли на 3,3%, в то время как инфляция составила 1,3%. Также в 2024 году Латвия сохранила лидирующие позиции в сокращении и оттоке населения, поднявшись, кроме того, в списке лидеров Евросоюза по снижению инвестиционной привлекательности, госдолгу и дефициту бюджета.

До этого представитель эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло заявила, что власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после ее выхода из энергосистемы БРЭЛЛ.

Ранее эстонцы начали скупать электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России.

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