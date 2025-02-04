Иран и Россия подпишут договор о строительстве железной дороги Решт-Астара

Джалали: Иран и РФ до марта подпишут договор о строительстве железной дороги

Российская Федерация и Иран договорились до марта подписать договор о строительстве железной дороги на участке Решт-Астара в рамках проекта МТК «Север-Юг». Об этом журналистам сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, его слова приводит РИА Новости.

«Российский министр транспорта и иранский визави за последние три месяца неоднократно проводили консультации. Наши министры договорились подписать исполнительный договор о реализации этого проекта до марта», — сказал он.

Джалали выразил надежду, что вскоре после подписания начнутся первые практические шаги по реализации проекта.

24 января Джалали заявил, что Москва и Тегеран до конца марта текущего года подпишут соглашение о начале строительства железнодорожной ветки Решт — Астара. Он отмечал, что президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе переговоров в Москве 17 января договорились до конца марта 2025 года подписать договор о начале строительства.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах.