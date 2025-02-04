Предоставление Украиной гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь Соединенных Штатов обернется для европейских стран катастрофой, поскольку Вашингтон таким образом только продолжит форсировать прокси-конфликт. Об этом на своей странице X заявила сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«Вот вам и мир за 24 часа. Трамп продолжит прокси-войну, если Украина взамен будет поставлять редкоземельные металлы и другое сырье», — написала она.

Вагенкнехт подчеркнула, что это является «отличной сделкой» для Соединенных Штатов, но катастрофой для всех европейцев.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении Киевом доступа Штатам к редкоземельным ресурсам Украины является эгоистичным.

4 февраля британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Украина готова предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным ресурсам страны после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа.

По словам источников FT, высказывание Трампа о предоставлении Штатам украинских редкоземельных ресурсов «похоже, согласуется с «планом победы», представленным ему осенью».

Ранее в Британии назвали главную ошибку Запада по украинскому вопросу.