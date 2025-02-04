Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали сделку США с Украиной катастрофой для Европы

Вагенкнехт назвала поставки США редкоземельных металлов с Украины катастрофой
close
Markus Schreiber/AP

Предоставление Украиной гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь Соединенных Штатов обернется для европейских стран катастрофой, поскольку Вашингтон таким образом только продолжит форсировать прокси-конфликт. Об этом на своей странице X заявила сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«Вот вам и мир за 24 часа. Трамп продолжит прокси-войну, если Украина взамен будет поставлять редкоземельные металлы и другое сырье», — написала она.

Вагенкнехт подчеркнула, что это является «отличной сделкой» для Соединенных Штатов, но катастрофой для всех европейцев.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении Киевом доступа Штатам к редкоземельным ресурсам Украины является эгоистичным.

4 февраля британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Украина готова предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным ресурсам страны после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа.

По словам источников FT, высказывание Трампа о предоставлении Штатам украинских редкоземельных ресурсов «похоже, согласуется с «планом победы», представленным ему осенью».

Ранее в Британии назвали главную ошибку Запада по украинскому вопросу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами