RS: Запад безосновательно надеется, что Украина сама погасит свои долги

Западные политики зря полагают, что Украина сможет погасить свои долги за счет природных ресурсов, особенно учитывая активное продвижение Вооруженных Сил России. С таким заявлением выступил британский дипломат Ян Прауд в статье для Responsible Statecraft.

«Россия провела последние пять месяцев, поглощая все большие участки территорий в Донбассе, где можно добыть литий, уголь и уран. Однако западные политики все еще верят в то, что они смогут задействовать эти ресурсы, чтобы покрыть постоянно растущие украинские долги», — говорится в сообщении.

Дипломат охарактеризовал подобную ситуацию как экономическое безумие.

В ноябре сообщалось, что Украина и США могут заключить соглашение о полезных ископаемых.

Позже The New York Times написала, что киевские чиновники, зная деловой подход Трампа, пытаются заинтересовать его природными ресурсами Украины, чтобы получить расположение республиканца. Газета напомнила, что на Украине имеются залежи 20 важнейших минералов, которые оцениваются в $11,5 трлн.

Ранее Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами.