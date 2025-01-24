Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии назвали главную ошибку Запада по украинскому вопросу

RS: Запад безосновательно надеется, что Украина сама погасит свои долги
close
Стрингер Кредит/РИА Новости

Западные политики зря полагают, что Украина сможет погасить свои долги за счет природных ресурсов, особенно учитывая активное продвижение Вооруженных Сил России. С таким заявлением выступил британский дипломат Ян Прауд в статье для Responsible Statecraft.

«Россия провела последние пять месяцев, поглощая все большие участки территорий в Донбассе, где можно добыть литий, уголь и уран. Однако западные политики все еще верят в то, что они смогут задействовать эти ресурсы, чтобы покрыть постоянно растущие украинские долги», — говорится в сообщении.

Дипломат охарактеризовал подобную ситуацию как экономическое безумие.

В ноябре сообщалось, что Украина и США могут заключить соглашение о полезных ископаемых.

Позже The New York Times написала, что киевские чиновники, зная деловой подход Трампа, пытаются заинтересовать его природными ресурсами Украины, чтобы получить расположение республиканца. Газета напомнила, что на Украине имеются залежи 20 важнейших минералов, которые оцениваются в $11,5 трлн.

Ранее Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами