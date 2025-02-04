Ганчев: Зеленский в связи с нелегитимностью не может подписать мирное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский из-за нелегитимности не может проводить переговоры и подписывать мирное соглашение с российской стороной. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Если президент не президент, у него нет права подписи, ведь каждые переговоры должны чем-то закончиться, каким-то соглашением. Стороны должны закреплять это своей подписью. И если президент нелегитимный, то кто это будет делать?» — сказал он.

По его мнению, на переговорах должны быть представители Верховной рады. Однако Ганчев выразил неуверенность в том, что они выставят своих представителей, поскольку это Рада «оставила просроченного президента» управлять Украиной».

«Я не уверен, что они примут другое решение для себя», — резюмировал он.

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не имеет права на переговоры с Москвой из-за своей нелегитимности.

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин раскритиковал предложения США по проведению выборов на Украине до конца года.