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На инаугурацию Трампа приедет бывший генсек НАТО

Spiegel: экс-генсек НАТО Столтенберг будет гостем на инаугурации Трампа
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Carlos Barria/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Der Spiegel.

Источник отмечает, что Трамп лично пригласил Столтенберга в Вашингтон.

«Как будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности, я привержен трансатлантическим отношениям, особенно в эти важные времена», — сказал Столтенберг.

До этого сообщалось, что избранный глава Белого дома Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января состоится церемония его инаугурации. Он приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

19 января также политик, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие должно пройти на площадке спортивной арены Capital One в центре Вашингтона. Там в том числе запланированы выступления предпринимателя Илона Маска.

Накануне стало известно, что Трамп с начала ноября 2024 года собрал более $150 млн на свою инаугурацию.

Ранее сын Трампа сообщил о желании Зеленского получить приглашение на инаугурацию.

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