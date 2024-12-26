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Бильдербергский клуб возглавил бывший генсек НАТО

Daily Mail: бывший генсек НАТО Столтенберг возглавил Бильдербергский клуб
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Bing Guan/Reuters

Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг возглавил Бильдербергский клуб, став его председателем. Об этом сообщает The Daily Mail.

В публикации отмечается, что назначение Столтенберга может быть связано со скорой инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Издание утверждает, что экс-генсек НАТО был привлечен к работе «благодаря своему опыту в области трансатлантической политики».

9 декабря газета Politico со ссылкой на источник в НАТО высокого ранга сообщила, что Столтенберг мог убедить Дональда Трампа в полезности альянса для Вашингтона.

В данный момент в военном блоке меньше опасений по поводу возможных деструктивных действий будущего президента США, говорится в материале.

Во время первого срока Трамп, отмечает газета, он пугал союзников по НАТО возможным выходом США из альянса и отказом выполнять обязательства по пятой статье, предусматривающей взаимную помощь в случае нападения.

Ранее в Госдуме ответили на слова Столтенберга о территориальных уступках Украины.

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