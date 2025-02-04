В США разгорается коррупционный скандал из-за выделенных Украине миллиардов

В США разгорается масштабный коррупционный скандал из-за «потери» миллиардов долларов, выделенных Украине. Речь идет о помощи, которую проводили по линии агентства по международному развитию (USAID). На данный момент все связанные с украинской поддержкой проекты заморожены, сотрудникам приказано остановить работу, а следователи проводят более 20 проверок, пишет RT.

Траты USAID на связанные с Украиной проекты росли огромными темпами: так, если в 2021 году организация разместила заявки по украинским проектам на $230 млн, то в 2023 году эта сумма выросла в 5,5 раза и достигла $1,3 млрд. А всего с начала СВО, судя по документам, USAID направила Киеву $3,5 млрд как гуманитарную помощь, $2,9 млрд – на развитие и еще $27 млрд как прямую бюджетную поддержку украинскому правительству.

В этом году агентство планировало запустить еще несколько программ по Украине. В частности, на проектах по восстановлению украинской инфраструктуры организация собирается освоить для этих целей $419 млрд. Кроме того, организация занимается развитием украинской демократии, реформой здравоохранения, программой психологической помощи украинцам и так далее.

Однако в конце 2024 года антикоррупционное управление USAID, которое возглавил перешедший на эту должность из Минюста Пол К. Мартин, обнаружило признаки мошенничества и конфликта интересов в деятельности организации. По уголовным делам следователи начали более 20 проверок и 5 расследований подтвержденных фактов коррупции. Изучаются, в том числе, расходы на проекты по энергобезопасности Украины, спутниковым терминалам Starlink, программы защиты от сексуальной эксплуатации и насилия на Украине.

Серьезное изучение вопроса утечки выделенных Украине средств началось с приходом администрации президента США Дональда Трампа, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он напомнил об указе Трампа по приостановлению выделения помощи Киеву на 90 дней – в первую очередь, речь идет о средствах USAID, подчеркнул эксперт.

«Прецедентов такого крупного расследования не было, потому что Украина получила денег, кажется, больше всех участников программы Маршалла, — добавил Васильев. – В США хотят создать условия, чтобы сказать: всё, хватит с Украиной, покончили. Да, мы тут потеряли $30 млрд безвозвратно, их разворовали. Но больше мы им никогда ничего не дадим».

Потраченные средства могут записать как долги Украины, а затем «раздербанить» страну на их погашение, заключил Васильев.

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.