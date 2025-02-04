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В РАН заявили, что Россия не выдаст Асада новым властям Сирии

Академик РАН Наумкин заявил, что Россия не станет выдавать Асада новым властям Сирии
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РИА Новости

Россия не выдаст свергнутого президента Башара аль-Асада новым властям Сирии, это противоречит логике российских властей. Об этом перед стартом XIV Ближневосточной конференции клуба «Валдай» заявил руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин в интервью ТАСС.

«Здесь дело в том, что Россия предоставила фактически политическое убежище бывшему сирийскому лидеру, который при всех огромных недостатках его правления, его режима, при всем при этом все-таки был в дружеских отношениях с Россией, относился дружественно к нам», — заявил Наумкин.

До этого телеканал Syria TV сообщил, что новые власти Сирии задержали двоюродного брата бывшего президента Башара Асада Атефа Наджиба.

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее Reuters сообщило, что новые власти Сирии потребовали от РФ выдать Асада.

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