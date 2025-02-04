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Захарова напомнила, почему USAID прекратило деятельность в РФ

Захарова: USAID было закрыто в России из-за продвижения ЛГБТ-повестки
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Агентство США по международному развитию было закрыто в России из-за «значительных усилий» на продвижение конкретно ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)*-повестки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Еще немного про USAID. О том, почему в России оно было в октябре 2012 года под либеральное шипение закрыто и чем в принципе промышляло. Значительные усилия руководство USAID направляло на продвижение конкретно ЛГБТ-повестки», — заявила она.

По словам Захаровой, при администрации бывшего президента США Барака Обамы эта тема стала одной из ключевых. В период его президентства был опубликован документ «Перспективы в ЛГБТ* — действия», в котором обозначалась необходимость максимальной инклюзивности и открытости в данной сфере. Кроме того, в нем поднимался вопрос о необходимости борьбы с дискриминацией приверженцев этой идеологии.

В своем обращении дипломат напомнила, что Белый дом опубликовал список «нелепых трат» Агентства США по международному развитию (USAID). По данным пресс-службы, ведомство выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн на «ЛГБТ-активизм» в Гватемале.

Ранее Госдепартамент США объявил о назначении сенатора Марко Рубио временно исполняющим обязанности главы USAID и о начале масштабного пересмотра программы иностранной помощи.

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