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Политолог: увеличение расходов на оборону — еще один шаг к уничтожению ЕС

Политолог Ярошенко: разрушение Евросоюза выгодно США
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Depositphotos

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о необходимости сокращения расходов на образование и медицину ради увеличения военных бюджетов. По мнению эксперта, это еще один шаг, направленный на уничтожение регионального объединения, выгодный внешним кураторам, чья цель — превратить ЕС в удобный инструмент геополитической игры.

«Я не раз говорил, что ЕС — такая же разменная монета для американцев, как и Украина, но другого достоинства. И второе, выигрывают американцы, ослабляя своего потенциального экономического и технологического конкурента, Евросоюз. Они используют одного своего конкурента, Европу, для давления и войны против другого своего конкурента, России», — сказал Ярошенко.

При этом эксперт считает, что для России это не трагедия, а возможность для развития собственной промышленности, технологического потенциала и укрепления связей с другими регионами.

22 января Каллас заявила, что странам Евросоюза необходимо увеличивать расходы на оборону. По ее словам, в 2024 году все члены ЕС вместе потратили на военные нужды около 1,9% ВВП, в то время как Россия — 9%.

Глава евродипломатии считает, что президент США Дональд Трамп прав в том, что обвиняет ЕС в недостаточных оборонных расходах.

Ранее польский премьер призвал ЕС вооружаться.

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