В Кремле прокомментировали возобновление США поставок оружия на Украину

Песков о возобновлении поставок оружия Украине: США не сообщали о приостановке

США не сообщали о приостановке поставок оружия Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возобновлении поставок американского оружия Киеву.

«Я не совсем понял вопрос. Ясно, что поставки продолжались. Об остановке поставок никто не сообщал», — сказал Песков журналистам на брифинге.

Он добавил, что Кремль пока не может дать оценку тому, насколько это соотносится с желаниями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил о готовности заключить соглашение с Украиной, предоставив ей поддержку в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам. Он отметил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву больше средств, чем европейские союзники, поэтому должен получить встречные гарантии.

На фоне этого Reuters сообщил, что поставки оружия из США в Киев были ненадолго приостановлены, но на прошедших выходных возобновились.

Ранее в МИД заявили, что США нужна остановка боевых действий на Украине для снижения расходов.