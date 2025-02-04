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В МИД заявили, что США нужна остановка боевых действий на Украине для снижения расходов

Дипломат Полищук: остановка боев нужна США для снижения расходов на Украину
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U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина стала для США «убыточным активом», поэтому Вашингтону нужна остановка боевых действий. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Остановка боевых действий нужна США, чтобы снизить расходы на содержание киевского режима, ставшего для них убыточным активом, и переложить бремя ответственности за его выживание на европейских партнеров», — сказал Полищук.

По его словам, американская сторона использует российско-украинский конфликт как инструмент обеспечения своей глобальной гегемонии.

Американские доктринальные документы не изменились — в них РФ рассматривается в качестве одного из главных врагов, добавил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ.

Газета Financial Times сообщала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам страны, чтобы сохранить американскую военную помощь.

Ранее сообщалось, что США начали снова поставлять оружие Украине.

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