Дипломат Полищук: остановка боев нужна США для снижения расходов на Украину

Украина стала для США «убыточным активом», поэтому Вашингтону нужна остановка боевых действий. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Остановка боевых действий нужна США, чтобы снизить расходы на содержание киевского режима, ставшего для них убыточным активом, и переложить бремя ответственности за его выживание на европейских партнеров», — сказал Полищук.

По его словам, американская сторона использует российско-украинский конфликт как инструмент обеспечения своей глобальной гегемонии.

Американские доктринальные документы не изменились — в них РФ рассматривается в качестве одного из главных врагов, добавил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ.

Газета Financial Times сообщала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам страны, чтобы сохранить американскую военную помощь.

Ранее сообщалось, что США начали снова поставлять оружие Украине.