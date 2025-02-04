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Матвиенко рассказала о поддержке Россией международного права

Матвиенко: Россия поддерживает укрепление международного права
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Россия выступает за дальнейшее укрепление международного права, уважение суверенитета других стран и многосторонний диалог. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Мир проходит через этап противоборства между силами, отстаивающими принципы международного права, и силами, полагающими, что после распада СССР, социалистического лагеря можно руководствоваться лишь собственными правилами «западного сообщества»», — написала Матвиенко.

По ее словам, это противоборство достигло пика, когда началась СВО. Но Россия, убеждена Матвиенко, одержит победу. Мира, по словам председателя Совфеда, можно достичь, только учитывая интересы всех сторон и обеспечивая безопасность всех государств.

До этого заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что решение о создании Организации Объединенных Наций (ООН), которое приняли в 1945 году на Ялтинской конференции, позволило избежать войны между СССР и США.

Суслов считает, что Ялтинская конференция 1945 года также привела к ряду решений, которые повлияли на обстановку в мире после Второй мировой войны. В частности, это касается границ европейских стран, освобождаемых от нацистов, отметил он.

Ранее в МИД России назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине.

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