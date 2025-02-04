Решение Ялтинской конференции о создании ООН назвали спасшим мир от масштабной войны

Решение о создании Организации Объединенных Наций (ООН), которое приняли в 1945 году на Ялтинской конференции, позволило избежать войны между СССР и США. Об этом ТАСС заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Холодная война в значительной степени была неизбежна, но создание ООН сыграло исключительно важную роль в том, что холодная война не переросла в Третью мировую, не стала «горячей» войной, в том, что были сформулированы определенные правила игры, созданы были институты и возможности диалога», — считает Суслов.

По его словам, без ООН в мире было бы гораздо больше опасностей и конфликтов. Суслов считает, что Ялтинская конференция 1945 года также привела к ряду решений, которые повлияли на обстановку в мире после войны. В частности, это касается границ европейских стран, освобождаемых от нацистов, отметил он.

Кроме того, по мнению Суслова, укрепить мир позволил раздел сфер влияния между бывшими союзниками. Это поспособствовало разделу Европы на Запад и Восток, однако при этом почти исключало вмешательства в противоположный блок до конца 1980-х годов, что укрепляло мировую стабильность.

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