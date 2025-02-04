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Российский дипломат заявил о всплеске антиамериканизма в Канаде

Посол Степанов: в Канаде наблюдается всплеск антиамериканских настроений
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Vladimir Gjorgiev/Shutterstock/FOTODOM

Посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что в канадском обществе наблюдается всплеск антиамериканских настроений на фоне угроз президента США Дональда Трампа о присоединении Канады к Соединенным Штатам.

«Последние две хоккейные игры прошли, и баскетбольная игра между канадскими и американскими командами. Во время исполнения гимна США… перед матчем… освистывали американский гимн, кричали разные вещи нелитературные», — поделился дипломат.

Он добавил, что случайные люди на улице придерживаются антиамериканских взглядов, также мелкий, средний и крупный бизнес ведет кампанию «Покупай канадское», собираясь убрать с полок магазинов американские товары.

До этого Трамп рассказал, что остался удовлетворен результатами переговоров с канадским премьером Джастином Трюдо.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

Ранее в Кремле прокомментировали таможенную войну США с Канадой, Мексикой и КНР.

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