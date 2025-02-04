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Трамп остался доволен переговорами с Трюдо

Президент США Трамп доволен результатами переговоров с премьером Канады Трюдо
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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что остался удовлетворен результатами переговоров с канадским премьером Джастином Трюдо. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

В рамках этих обсуждений Канада согласилась принять меры для обеспечения безопасности на границе с Соединенными Штатами в обмен на приостановку введения пошлин.

«Я очень доволен первыми результатами, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней», — написал Трамп, добавив, что несет ответственность за безопасность своих сограждан, и пообещал сделать все для ее обеспечения.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам не нужно, чтобы Канада изготавливала американские автомобили, ведь это можно сделать в Детройте, Южной Каролине, Теннесси или любом другом штате. По словам Трампа, Америке не нужен канадский лес или энергия, ведь у США их больше.

Ранее в Кремле прокомментировали таможенную войну США с Канадой, Мексикой и КНР.

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