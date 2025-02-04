Politico: командиров ВСУ не волнует вопрос о потерях в рядах украинской армии

Многие командиры в украинской армии при главкоме ВСУ Александре Сырском были заменены на лояльных ему военных, которых не заботит вопрос о потерях в личном составе армии. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники в ВСУ.

«Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов», — приводит издание слова одной из военнослужащих ВСУ.

По ее словам, в генштабе при Сырском перестали думать о потерях среди личного состава в ВСУ на фронте.

До этого бойцы российской группировки войск «Север» перехватили переговоры военных 41-й бригады ВСУ, которые пожаловались на отсутствие ротации бойцов в Курской области.

Сообщалось, что командование бригады не позволяет бойцам покидать позиции месяцами. Из материалов радиоперехвата следует, что командование ни при каких обстоятельствах не хочет осуществлять ротацию личного состава и заставляет своих солдат находиться на позициях «до изнеможения».

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