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Лавров заявил, что концепция «Америка прежде всего» напоминает гитлеровский лозунг

Лавров: концепция «Америка прежде всего» напоминает нацистский лозунг
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МИД России

Концепция «Америка прежде всего» нынешней администрации президента США Дональда Трампа созвучна с нацистским лозунгом «Германия превыше всего». Об этом в статье для журнала «Россия в глобальной политике» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Название концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», а ставка на «установление мира посредством силы» может окончательно похоронить дипломатию», — подчеркнул российский министр.

По мнению Лаврова, в подобного рода высказываниях нет места уважению к международно-правовым обязательствам Соединенных Штатов по Уставу ООН.

Как подчеркнул глава МИД РФ, многополярность в мире укрепляется, и вместо противодействия этому объективному международно-политическому процессу, США могли бы «стать одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга».

В конце января Соединенные Штаты, приостановив помощь другим странам, избежали лишних расходов более чем на $1 млрд. В Госдепе США сообщали, что так были предотвращены расходы на цели, которые не соответствуют политике новой администрации США «Америка прежде всего».

Ранее в офисе Зеленского понадеялись на возобновление помощи от США.

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