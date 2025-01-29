Стало известно, сколько США сэкономили на остановке помощи другим странам

Соединенные Штаты, приостановив помощь другим странам, избежали лишних расходов более чем на $1 млрд. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, на которое ссылается ТАСС.

В документе отмечается, что даже на столь раннем этапе были предотвращены расходы более чем в $1 млрд на цели, которые не соответствуют политике новой администрации США «Америка прежде всего». Пересмотр помощи другим государствам уже приносит дивиденды, отметили в Госдепе.

«Даже без учета щедрой поддержки Украины в последние несколько лет США расходуют ежегодно около $70 млрд на помощь другим странам», — отмечается в заявлении.

В тексте также говорится, что граждане США заслуживают того, «чтобы была прозрачность и подотчетность каждого доллара, расходуемого нами, особенно, если его тратят за границей, а не в стране».

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее в офисе Зеленского понадеялись на возобновление помощи от США.