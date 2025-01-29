Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько США сэкономили на остановке помощи другим странам

Госдеп: США сэкономили $1 млрд, приостановив помощь другим странам
close
Depositphotos

Соединенные Штаты, приостановив помощь другим странам, избежали лишних расходов более чем на $1 млрд. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, на которое ссылается ТАСС.

В документе отмечается, что даже на столь раннем этапе были предотвращены расходы более чем в $1 млрд на цели, которые не соответствуют политике новой администрации США «Америка прежде всего». Пересмотр помощи другим государствам уже приносит дивиденды, отметили в Госдепе.

«Даже без учета щедрой поддержки Украины в последние несколько лет США расходуют ежегодно около $70 млрд на помощь другим странам», — отмечается в заявлении.

В тексте также говорится, что граждане США заслуживают того, «чтобы была прозрачность и подотчетность каждого доллара, расходуемого нами, особенно, если его тратят за границей, а не в стране».

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее в офисе Зеленского понадеялись на возобновление помощи от США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами