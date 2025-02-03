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Трамп свяжется с Си в течение 24 часов

Белый дом: Трамп намерен поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен в течение суток связаться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Как только недавно заявил президент в Овальном кабинете, у него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — заявила она и добавила, что не будет забегать вперед будущего разговора лидеров.

2 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса. На этом фоне газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские власти планируют начать диалог с США по поводу торговых договоренностей, заключенных с администрацией Трампа во время его первого президентского срока.

Ранее Трамп заставил Панаму «плюнуть» на Китай.

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