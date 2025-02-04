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Маск: при Байдене миллиарды долларов перераспределили на содействие нелегальной иммиграции

Маск: миллиарды были переведены с помощи нуждающимся на нелегальную иммиграцию
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Liberto Urena/Reuters

Во время работы администрации бывшего президента США Джо Байдена миллиарды долларов, которые должны были пойти на помощь нуждающимся американцам, ушли на содействие нелегальной иммиграции. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в Х.

«При администрации Байдена миллиарды долларов были переведены из помощи нуждающимся американцам в содействие нелегальной иммиграции. Полный бардак!» — написал он, комментируя заявление, что США могли принимать беженцев напрямую из Африки.

21 января газета The Wall Street Journal писала, что защитники прав мигрантов подали в суд на Трампа из-за его указа, ограничивающего получение гражданства по праву рождения. Это решение назвали антиконституционным, безрассудным и безжалостным отказом от американских ценностей.

В феврале Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и другие правозащитные организации подали совместный иск против администрации США из-за обещания прекратить предоставление убежища мигрантам на американо-мексиканской границе.

Ранее сообщалось, что США и Сальвадор планируют заключить соглашение в сфере миграции.

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