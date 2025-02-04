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США и Сальвадор планируют заключить соглашение в сфере миграции

США и Сальвадор намерены заключить беспрецедентное соглашение в сфере миграции
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Richard Drew/AP

США и Сальвадор стремятся к подписанию уникального соглашения в области миграции. Об этом заявил президент Сальвадора Найиб Букеле во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает ТАСС.

«Мы завершаем подготовку. <>... Это соглашение, которое не имеет прецедентов в истории отношений не только США и Сальвадора, но США и Латинской Америки», — отметил Букеле.

Также Букеле подчеркнул, что для его страны отношения с США являются первостепенным приоритетом, а главной задачей Сальвадора является усиление сотрудничества с американской стороной.

«Вы знаете, мы не скрываем симпатий с президентом Трампом, сейчас лучший момент, чтобы укрепить наши отношения, чем мы сейчас и занимаемся», — добавил сальвадорский президент.

До этого президент США Дональд Трамп договорился с Венесуэлой, которая дала согласие на прием всех своих граждан, незаконно находившихся на территории США. Трамп утверждает, что Каракас согласился репатриировать всех венесуэльских граждан, находящихся в США без разрешения на въезд, включая членов преступной группировки Tren de Aragua.

Ранее Трамп поручил увеличить число арестованных нелегальных мигрантов.

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