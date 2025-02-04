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Посол РФ: Польша сделала вид, что не обратила внимания на появление «Орешника»

Посол Андреев: Польша делает вид, что не поняла значения появления «Орешника»
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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Руководство Польши осознает последствия появления у России ракетного комплекса «Орешник», хоть и делает вид, что не обратило на это внимание. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости российский посол в Польше Сергей Андреев.

После информации о применении ВС РФ нового оружия польские власти «сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания».

«Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты», — сказал Андреев.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска в ответ на применение Украиной дальнобойного оружия западного производства ударили по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, современные системы ПВО не могут перехватывать такие ракеты.

Ранее Лукашенко анонсировал появление «Орешника» в Белоруссии.

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