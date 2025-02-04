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В Совфеде раскрыли, с кем нужно ассоциировать Запад

Косачев: Запад для РФ должен ассоциироваться с теми, кто пытался нас уничтожить
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Запад для России должен ассоциироваться с теми, кто не один раз пытался уничтожить российский народ. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Запад для России должен ассоциироваться в первую очередь с теми, кто многократно пытался нас… (уничтожить. — прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам Косачева, для изменения такого восприятия россиян потребуется «смена вех» не только в Соединенных Штатах, но в наиболее развитых государствах Евросоюза.

До этого Косачев заявил, что слова американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о том, что Агентство по международному развитию США (USAID) направляло деньги на создание биологического оружия, включая коронавирус, является секретом Полишинеля.

Сенатор отметил, что в борьбе с наследием администрации Джо Байдена Илон Маск раскрыл «одну из тщательно скрываемых этой администрацией гостайн. В то же время, как он подчеркнул, Россия понимала, что деятельность и финансирование USAID — «не более чем ширма, и настоящим заказчиком является условный Пентагон», разрабатывающий технологии по созданию запрещенного биологического оружия.

Ранее Маск заявил, что USAID не должно существовать.

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