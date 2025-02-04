Эрдоган посетит Сирию в преддверии Рамадана

Türkiye: Эрдоган совершит визит в Сирию до Рамадана, который начинается 1 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сирию перед священным для мусульман месяцем Рамадан, который начинается 1 марта. Об этом сообщила турецкая газета Türkiye со ссылкой на свои источники.

«Согласно частной информации, полученной нашей газетой, Шара (новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа — прим. ред.) официально пригласит президента Эрдогана в Дамаск. Утверждается, что Эрдоган нанесет ответный визит перед Рамаданом», — отмечается в сообщении.

3 февраля руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа посетит с визитом Турцию 4 февраля. Он уточнил, что в ходе переговоров будут обсуждаться последние события в Сирии во всех их аспектах, будет проведена оценка совместных шагов, которые необходимо предпринять двум странам для восстановления экономики, обеспечения устойчивой стабильности и безопасности в Сирии.

2 февраля Ахмед аш-Шараа осуществил свой первый зарубежный визит, направившись в Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом. Информация о содержании встречи остается неизвестной.

Ранее Эрдоган назвал смену власти в Сирии «победой Турции».