Глава переходного правительства Сирии посетит Турцию 4 февраля

Глава переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа посетит с визитом Турцию 4 февраля. Об этом в соцсети X сообщил руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он уточнил, что в ходе переговоров будут обсуждаться последние события в Сирии во всех их аспектах, будет проведена оценка совместных шагов, которые необходимо предпринять двум странам для восстановления экономики, обеспечения устойчивой стабильности и безопасности в Сирии.

2 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что приоритетными задачами новых властей Сирии является восстановление энергетики и воздушного сообщения. Фидан выразил надежду на улучшение экономики страны после реализации задач. Он подчеркнул, что для Сирии важна отмена международных санкций, а также объединение всех действующих вооруженных группировок в национальную армию.

В декабре прошлого года Сирия призвала страны БРИКС помочь Дамаску в восстановлении страны после падения режима экс-президента республики Башара Асада.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о будущем Сирии.