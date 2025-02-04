Опрос, проведенный в 2022 году среди жителей освобожденной части Харьковской области, показал, что местные жители готовы были проголосовать за вхождение региона в состав России, однако референдум провести не успели. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, с момента начала работы администрации на освобожденной части Харьковской области в 2022 году российские власти начали восстанавливать инфраструктуру и изучать общественное мнение.

К сентябрю 2022 года стало очевидно, что население видит свое будущее в составе РФ, отметил он. В тот момент началась подготовка к принятию соответствующих политических решений, в школах готовились участки для проведения референдума, сказал Ганчев. Однако решение о голосовании «не успели принять», поскольку «пришлось покинуть территорию», напомнил он.

Ганчев сообщил, что сегодня целью ВГА является поддержка населения, «которое остается на территории Харьковской области». При этом около 70 тысяч харьковчан переселились в Россию.

Если бы не ситуация, которая произошла в начале сентября, Харьковская область «могла бы стать пятым регионом, который вошел в состав России с 30 сентября», подчеркнул он.

3 февраля Ганчев заявил, что Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для России, и она будет освобождена. Если украинской армии не будет в Харьковской области, обстрелы Белгорода и Донецка прекратятся и будут невозможны, уверен он.

Ранее Ганчев рассказал, как Харьков превратился в город женщин.