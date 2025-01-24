Трамп назвал Иран великим, но отказал в праве иметь ядерное оружие

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие из-за риска катастрофы. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я хочу, чтобы они были великой страной. У них огромный потенциал. Люди поразительные. Единственное, что я говорю об Иране — они не могут иметь ядерного оружия», — заявил Трамп.

Он утверждает, что получение Ираном ядерного оружия будет началом для цепной реакции — другие страны тоже захотят получить ядерное оружие, и тогда якобы произойдет катастрофа.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел страны Эсмаил Багаи заявил, что Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если западные страны воспользуются механизмом snapback для восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Исламской Республики.

СВПД, которое ограничивает Иран — это соглашение, подписанное 14 июля 2015 года между Исламской Республикой и группой стран в составе Великобритании, США, РФ, КНР, Франции и Германии. Документ накладывал на Иран обязательства, включающие в себя отказ от обогащения урана более чем на 3,67% в течение 15 лет и поддержание запасов обогащенного урана на уровне не более 300 кг.

Ранее посол Ирана в РФ рассказал, как изменятся отношения двух государств в случае заключения республикой «ядерной сделки» с европейскими державами.