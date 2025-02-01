Иран не заинтересован в переговорах с Трампом

Исламская республика Иран не видит оснований для прямых переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает телеканал Al Jazeera.

«Чтобы это произошло, нужна причина. Сейчас я не вижу оснований для этого. Однако нам, конечно, нужно посмотреть, какую политику они будут проводить, появится ли основание для диалога», — заявил Арагчи.

Он добавил, что в прошлом у Ирана были прямые контакты с Соединенными Штатами, что давало шансы на заключение ядерной сделки, но именно Трамп разорвал это соглашение. При этом Арагчи отметил, что для возобновления диалога Вашингтон мог бы пойти на разблокировку замороженных иранских активов — это стало бы первым шагом в возобновлении доверия между Ираном и Соединенными Штатами.

До этого газета Financial Times со ссылкой на родственника верховного лидера Ирана Али Хаменеи сообщила, что Иран стремится свести к минимуму провоцирующие действия в отношении США в надежде возобновить ядерную сделку.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие из-за риска катастрофы.