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В семье верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявили, что страна не хочет провоцировать США

FT: Иран хочет свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать США
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PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Иран стремится свести к минимуму провоцирующие действия в отношении США. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на родственника верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Иран стремится свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать Вашингтон, даже если в итоге соглашение не будет достигнуто», — говорится в сообщении.

По словам родственника Хаменеи, конфликты на Ближнем Востоке заставили иранских лидеров пересмотреть свое представление о силе страны в регионе.

Ядерное соглашение, согласно которому Иран обязался ограничить свои ядерные активности в обмен на снятие экономических санкций, было подписано в 2015 году с участием Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Документ накладывал на Иран обязательства, включающие в себя отказ от обогащения урана более чем на 3,67% в течение 15 лет и поддержание запасов обогащенного урана на уровне не более 300 кг. Позднее США вышли из сделки в одностороннем порядке.

Посол Ирана в РФ рассказал, как изменятся отношения двух государств в случае заключения республикой «ядерной сделки» с европейскими державами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие из-за риска катастрофы.

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