В США раскрыли планы Трампа по ликвидации целого министерства

WSJ: Трамп может упразднить минобразования в рамках сокращения госаппарата США

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ликвидировать министерство образования в рамках политики по сокращению государственного аппарата. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас администрация рассматривает указ, который полностью упразднит минобразования или передаст часть его функций другим ведомствам. Кроме того, документ предполагает подготовку законопроекта о ликвидации министерства.

В настоящее время советники президента обсуждают детали указа и сроки его подписания.

Во время своего первого срока Трамп уже предлагал объединить минобразования с министерством труда, но конгресс был против.

Накануне телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщала, что министерство образования США отправило в оплачиваемый отпуск сотрудников, которые посещали курсы по разнообразию и инклюзивности «с подачи экс-министра образования Бетси Девос». Подобная мера стала частью кампании президента США Дональда Трампа по борьбе с программами разнообразия, равенства и инклюзивности, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа расследует скандал со школьным туалетом в Денвере.