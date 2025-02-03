Госсекретарь США стал исполняющим обязанности главы USAID

Госсекретарь США Марко Рубио назначен исполняющим обязанности администратора Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) сообщает американский телеканал ABC News.

«Рубио назначен исполняющим обязанности администратора USAID», — говорится в сообщении телеканала.

До этого стало известно, что в Вашингтоне со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) сняли вывески.

Илон Маск назвал «комком червей» агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Ранее в Совфеде высказались о деятельности USAID в СНГ.