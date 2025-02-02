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Трамп объяснил введение пошлин на товары борьбой с мигрантами и наркотиками

Трамп: США ввели пошлины на товары из-за мигрантов и наркотиков
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

«Это было сделано <…> из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и смертоносных наркотиков, которые несут вред нашим гражданам, включая фентанил», — заявил глава Белого дома.

Президент США добавил, что американское правительство должно всячески защищать американцев, и его обязанность как американского лидера — обеспечивать эту безопасность.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США.

В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая.

Агентство Reuters отмечало, что хотя объявление о введении пошлин может всколыхнуть финансовые рынки и обострить отношения США с двумя крупнейшими торговыми партнерами.

Ранее Трамп анонсировал «существенные» пошлины против товаров из ЕС.

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