Визит Володина в Индию перенесен из-за положительного теста на коронавирус

Визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию, который должен был пройти 2-4 декабря, перенесен из-за положительного теста на коронавирус. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГД.

«В конце прошлой недели тест на ковид у председателя Госдумы показал положительный результат. Вячеслав Володин также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет завтра в Минске», — сообщили там.

В пресс-службе добавили, что новые даты визита председателя ГД в Индию будут согласованы в начале следующего года.

5 декабря Володин из-за подтвержденного коронавируса также не смог принять участие в заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Политик анонсировал визит в Индию в интервью kp.ru 18 сентября. Он рассказал, что Россия стала обсуждать проблемные вопросы с партнерами в рамках нового формата, предполагающего создание межпарламентских комиссий, куда входят руководители профильных комитетов.

Ранее Володина пригласили в Пакистан.