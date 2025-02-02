Володин посетит Индию, где проведет важные переговоры

Володин сообщил, что проведет важные встречи и переговоры в Индии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома», — написал он.

Володин отметил, что поездка должна была состояться в декабре 2024 года, но ее перенесли «по причине ковида».

Индия является стратегическим партнером России, и страны связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям, подчеркнул председатель Госдумы, добавив, что постарается активизировать парламентское взаимодействие.

30 января посол Индии в Москве Винай Кумар сообщил, что Москва и Нью-Дели могут подписать меморандум о сотрудничестве в области миграции и мобильности.

Ранее Путин назвал отношения РФ и Индии привилегированным стратегическим партнерством.