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Франция увеличит свой оборонный бюджет

Макрон: Франция удвоит свой оборонный бюджет и запустит крупные проекты
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Fred Marie/Shutterstock/FOTODOM

Франция удвоит свой оборонный бюджет. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

По его словам, соответствующее решение будет принято после окончания действия двух законов о военных программах. В стране также будут запущены крупные проекты. Будут утверждены стратегические решения, которые позволят желающим сражаться за интересы государства в момент возникновения необходимости.

«Я призываю всех других партнеров сделать то же самое», — сказал французский лидер журналистам перед поездкой в Брюссель.

Макрон подчеркнул, что основным приоритетом властей сейчас является безопасность границ Франции. По его словам, если на республику будут совершать нападки в торговых вопросах со стороны, например, США, то Европа должна будет проявить уважение и отреагировать «соответствующим образом».

Европейские лидеры 3 февраля на неформальном саммите в Брюсселе обсудят усиление обороноспособности на фоне опасений из-за конфликта на Украине и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее французский генерал призвал создать «Еврогруппу по обороне».

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