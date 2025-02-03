Франция увеличит свой оборонный бюджет

Франция удвоит свой оборонный бюджет. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

По его словам, соответствующее решение будет принято после окончания действия двух законов о военных программах. В стране также будут запущены крупные проекты. Будут утверждены стратегические решения, которые позволят желающим сражаться за интересы государства в момент возникновения необходимости.

«Я призываю всех других партнеров сделать то же самое», — сказал французский лидер журналистам перед поездкой в Брюссель.

Макрон подчеркнул, что основным приоритетом властей сейчас является безопасность границ Франции. По его словам, если на республику будут совершать нападки в торговых вопросах со стороны, например, США, то Европа должна будет проявить уважение и отреагировать «соответствующим образом».

Европейские лидеры 3 февраля на неформальном саммите в Брюсселе обсудят усиление обороноспособности на фоне опасений из-за конфликта на Украине и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее французский генерал призвал создать «Еврогруппу по обороне».