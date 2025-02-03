Путин назначил Минобороны РФ координатором ДОСААФ

Путин подписал указ о представительстве России в ДОСААФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о представительстве РФ в органах управления организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» (ДОСААФ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что координацией деятельностью организации будет заниматься министерство обороны России. Ведомству также поручено оказывать поддержку ДОСААФ в осуществлении деятельности, направленной на патриотическое воспитание граждан, включая детей и молодежь.

До этого сообщалось, что ДОСААФ России начнет готовить россиян к защите при вооруженном посягательстве.

В проекте федерального закона «Об общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» отмечается, что планируется подготовка населения страны к защите при вооруженном посягательстве, а также проведение мероприятий совместно с органами военного управления по поддержанию необходимых военных навыков граждан, пребывающих в запасе.

Ранее Путин поручил рассмотреть внеочередной прием эвакуированных из зоны СВО детей в школы.